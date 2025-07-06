الصحة تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التمريض للعام الدراسي 2025-2026.. تحديد فحص المخدرات والتفرغ الكامل للدراسة أبرز شروط التقديم.. تحديد أولوية المقبلين.. و"فيتو" توضح مميزات الدراسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.

شروط التقديم لمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم، وألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر، وأن يكون مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن 70% إلى جانب اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.

أولوية القبول في مدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026

وعن أولوية القبول، أشار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب أعلى المجاميع، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، مضيفا أن التقييم يشمل اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى المظهر العام، موضحا أن التنسيق سيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي جلال العسال، مدير عام شؤون المعاهد الفنية الصحية، أن المستندات المطلوبة، تشمل أصل شهادة الإعدادية، وأصل شهادة الميلاد، مع 6 صور شخصية حديثة، وصورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر، والتعهدات المطلوبة، محذرة من أن تقديم أي مستندات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء القبول واتخاذ الإجراءات القانونية، داعية الراغبين في التقديم لمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو مراجعة الإدارات الصحية بالمحافظات، للحصول على المزيد من التفاصيل.

مزايا الدراسة في معاهد التمريض التابعة لوزارة الصحة

وفي ظل التحديات التي تواجه سوق العمل والحاجة المستمرة إلى الكوادر الطبية، تظهر المدارس الفنية للتمريض كأحد أهم المسارات التعليمية التي توفر فرص حقيقية للشباب، وخاصة في القطاع الصحي، الذي يعتبر من أكثر المجالات طلبا ومن ضمن مزايا التقديم في مدارس التمريض الثانوية

1. فرص توظيف مباشرة وسريعة

من أبرز مزايا المدارس الفنية للتمريض هي سرعة الالتحاق بسوق العمل بعد التخرج فغالبية خريجي هذه المدارس يجدون فرص عمل داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة أو المراكز الطبية، نظرًا لحاجة القطاع الصحي الدائمة إلى طواقم تمريض مدربة.

2. تعليم تطبيقي ومهني

تركز الدراسة في هذه المدارس على الجانب العملي، حيث يتلقى الطلاب تدريب مكثف داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ما يعزز من مهاراتهم ويؤهلهم لمواجهة مواقف الحياة العملية بثقة وكفاءة.

3. فرصة لاستكمال التعليم الجامعي

بعد التخرج، يتيح النظام التعليمي الفرصة أمام الطلاب المتفوقين لاستكمال دراستهم الجامعية في كليات التمريض أو المعاهد الفنية الصحية، مما يفتح أمامهم آفاق أوسع للتطور المهني والعلمي.

4. دور حيوي في خدمة المجتمع

مهنة التمريض من أنبل المهن، إذ تساهم في رعاية المرضى وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم، وهو ما يمنح العاملين في هذا المجال شعور بالرضا والمسؤولية الاجتماعية.

5. مرتبات مستقرة وتأمين وظيفي

يحصل خريجو المدارس الفنية للتمريض على وظائف بمرتبات مجزية نسبيًا مقارنة بخريجي التعليم الفني الآخر، إضافة إلى التمتع بمزايا التأمين الصحي والاجتماعي، خاصة عند التوظيف في القطاع الحكومي.

6. مساهمة في سد العجز في الكوادر الطبية

مع وجود عجز واضح في أعداد طواقم التمريض في مصر وعدد من الدول العربية، تسهم هذه المدارس في تخريج دفعات قادرة على سد هذا النقص، ما يعزز من كفاءة القطاع الصحي.

المدارس الفنية للتمريض ليست فقط بديل جيد عن الثانوية العامة، بل هي مسار ذكي لمن يرغب في مستقبل مهني مستقر وإنساني في آن واحد.

ومع دعم الدولة لهذا القطاع وتحديث مناهجه وتدريبه، تزداد فرص هذه المدارس في تقديم خريجين مؤهلين قادرين على إحداث فرق حقيقي في الرعاية الصحية.

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