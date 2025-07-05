أول ظهور علني للمرشد الإيراني علي خامنئي منذ الحرب ضد إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم، بأن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية الإسلامية، على خامنئي، ظهر علنًا خلال مشاركته في فعالية رسمية، وذلك في أول ظهور له منذ عدة أسابيع، بعد غياب أثار الكثير من الجدل داخل وخارج إيران.

الظهور بعد الغياب.. شائعات وردود

ويأتي هذا الظهور لـ المرشد الإيراني، بعد انتشار تكهنات بشأن حالته الصحية في أعقاب غيابه الملحوظ عن مناسبات هامة خلال الأسابيع الماضية، ما دفع البعض للتساؤل عن استقرار الوضع داخل القيادة الإيرانية.

الرسائل السياسية من ظهور خامنئي: حضور محسوب وتوقيت حساب

مراقبون رأوا أن توقيت الظهور ليس عفويًا، بل يحمل رسائل طمأنة للداخل الإيراني ولخصوم طهران في الخارج، مفادها أن القيادة لا تزال متماسكة وأن خامنئي يمسك بزمام الأمور رغم كل التحديات.

يأتي هذا الظهور في وقت تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية وسياسية خانقة، وتصعيدًا إقليميا في عدة جبهات، بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية لعدد من المنشآت النووية الإيرانية لا سيما منشأة فوردو.

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