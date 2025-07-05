الأحد 06 يوليو 2025
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سياسة

خبير استراتيجي: الانفجار بين إيران وإسرائيل قائم و3 سيناريوهات محتملة للمرحلة القادمة

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، والخبير الاستراتيجى إن الصراع الإيراني الإسرائيـلى الأخير لا يمكن اختزاله فى ثنائية رابح وخاسر مشيرا الى ان الأطراف المتنازعة تعلن انتصارات إعلامية بينما الواقع الاستراتيجى يؤكد ان الجميع خاسرون فى ظل معادلة صفرية لم تحقق فيها أي جهة أهدافا حاسمة 

الإعلان عن وقف إطلاق النار ليس نهاية الحرب

 

وأضاف فهمى في تصريح لفيتو أن ما تم الإعلان عنة من وقف إطلاق النار ليس نهاية الحرب وإنما هى مجرد مرحلة أولى من سلسلة مراحل مقبلة ستتضمن ترتيبات أمنية وسياسية معقدة قد يكون لإسرائيل دور محورى فيها خصوصا فيما يتعلق بالـملف النووى الايرانى ومنظومة الصواريخ الباليستية مشيرا إلى أن وقف اطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يمثل ضمانة دائمة للتهدئة خاصة وان احتمالات عودة الحرب لا تزال قائمة خاصة اذا استمرت طهران فى المراوغة وقررت الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو رفضت دخول المفتشين الدوليين  لمنشائها النووية فى فوردو واصفهان وبوشهر 

 

سيناريوهات قد تدفع إسرائيل إلى استئناف حرب الظل ضد إيران

 

وحذر فهمى من أن مثل هذه السيناريوهات قد تدفع إسرائيل إلى استئناف حرب الظل ضد ايران والتى تتضمن عمليات استخباراتية وضربات دقيقة تستهدف منشآت عسكرية ونووية ما من شأنه أن يعيد التصعيد إلى مستويات أخطر، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل إسرائيل والولايات المتحدة الامريكية قد تلقى بظلالها على مستقبل الصراع مؤكدا ان الرئيس الأمريكي ترامب بدأ يستثمر فى الخلافات داخل الإدارة الامريكية وبدأ فى مغازلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو داعما استمراره في الحكم كبديل عن المحاكمة وهو ما قد ينعكس على مواقف الحكومة الإسرائيلية من الملف الإيراني. 

 

السيناريوهات الثلاثة القادمة 

 

وطرح أستاذ العلاقات الدولية ثلاث سيناريوهات محتملة وهى السيناريو التفاؤلي وهو بقاء الوضع على ما هو علية مع استمرار التهدئة الهشة رغم ضعف الضمانات وسيناريو الترقب وهو مراقبة الأطراف لبعضها البعض وتجميد المشهد فى اطار التطورات الإقليمية والدولية وسيناريو الانفجار وهو عودة المواجهات العسكرية فى أي لحظة مع انهيار الاتفاق الهش بسب خروقات او خطوات أحادية. 

 

 

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