أستاذة علوم سياسية: انحياز ترامب لنتنياهو نابع من أيديولوجيا متشابهة ومصالح مشتركة

أكدت الدكتورة رانا عبد العال، أستاذة العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشهد نوعًا من التحالف القوي الذي يعتمد على مصالح أيديولوجية وسياسية متشابهة بين الطرفين.

وأوضحت أن دعم ترامب المستمر لنتنياهو، خاصة في قضية محاكمته بسبب اتهامات الفساد، يعود إلى توافق فكري بينهما، حيث كلاهما يواجه ما يُسمى بـ "الدولة العميقة" التي تعرقل مشاريعهما، مثل القضاء والإعلام والمعارضة.

وأضافت عبد العال أن فترة ولاية ترامب الأولى شهدت تقاربًا كبيرًا مع نتنياهو، حيث اتخذ ترامب قرارات مهمة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالوجود الإسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة، وهو ما يعكس انحيازًا واضحًا لنتنياهو.

كما أكدت أستاذة العلوم السياسية أن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة له دور كبير في هذه العلاقة، مشيرة إلى أن هذا اللوبي يمثل إحدى أوراق القوة التي يمارسها نتنياهو للضغط على ترامب ودفعه إلى تقديم الدعم المستمر.

وفي سياق متصل، أوضحت عبد العال أن ترامب ونتنياهو يسعيان إلى تعزيز شعبيتهما داخليًا من خلال الاضطهاد السياسي، حيث لا توجد أدلة قوية على تفاهمات سياسية غير مباشرة بينهما، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتبادل المصالح فقط: "ترامب يساعد نتنياهو ضد المحاكمة، في حين يدعمه الأخير في حرب غزة، مقابل دعم اللوبي الصهيوني في أمريكا".

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أضافت عبد العال أن هناك توافقًا بين ترامب ونتنياهو في ملفين مهمين: الأول، هو إضعاف إيران، والثاني، هو توسيع دائرة التطبيع العربي الإسرائيلي.

وأكدت أن هذا التعاون يتماشى مع مصالحهما المشتركة في المنطقة، حيث إن بقاء نتنياهو في السلطة يظل مفيدًا لترامب، خاصة في ظل التحديات السياسية التي قد يواجهها في حال تغير المشهد السياسي الإسرائيلي.

واختتمت عبد العال حديثها بالإشارة إلى أن التحالف بين ترامب ونتنياهو ليس إلا تحالفًا براجماتيًا مبنيًا على المصالح المتبادلة، ويعكس وحدة الخطاب الأمني الإقليمي والتخطيط للمنطقة بشكل عام، وهو ما يجعل هذه العلاقة مستمرة رغم التحديات السياسية والداخلية التي يواجهها كلا الطرفين.

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