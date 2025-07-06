تحرير 390 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في دمياط

شهدت محافظة دمياط خلال الفترة الماضية تكثيفا ملحوظا في الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مخالفات جسيمة في المخابز

كشفت تقارير صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي عبد الكريم، عن تحرير 118 محضرا لمخابز مخالفة خلال الفترة من اول يوليو وحتى 5 يوليو الجاري.

تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بالأوزان المحددة، وغياب قوائم التشغيل وسجلات الزيارات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالنظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، وغلق بعض المخابز دون إذن مسبق.

الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بدمياط

ضبط لحوم منتهية الصلاحية وسلع مجهولة

وفيما يخص الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 260 محضرا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بدون ترخيص، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وضبط 46.4 طن من اللحوم البلدية منتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 830 علبة سجائر و504 زجاجات مياه غازية مجهولة المصدر، إلى جانب بيع سلع غذائية في أكياس سوداء، وغياب السجلات التجارية ببعض المحال.

مخالفات بمحطات الغاز

رصدت الحملات التموينية كذلك 12 مخالفة بمحطات توزيع المواد البترولية، وجميعها تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

متابعة مستمرة وتوجيهات مشددة

تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ووزير التموين، بضرورة تكثيف الرقابة على المنظومة التموينية والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان حقوق المواطنين.



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