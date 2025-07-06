الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير 390 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في دمياط

مجدي عبد الكريم وكيل
مجدي عبد الكريم وكيل وزارة التموين بدمياط

شهدت محافظة دمياط خلال الفترة الماضية تكثيفا ملحوظا في الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

مخالفات جسيمة في المخابز

كشفت تقارير صادرة عن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي عبد الكريم، عن تحرير 118 محضرا لمخابز مخالفة خلال الفترة من اول يوليو  وحتى 5 يوليو الجاري.

تنوعت المخالفات بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام بالأوزان المحددة، وغياب قوائم التشغيل وسجلات الزيارات، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالنظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، وغلق بعض المخابز دون إذن مسبق.

 

الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بدمياط
الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود بدمياط

 

 

ضبط لحوم منتهية الصلاحية وسلع مجهولة

وفيما يخص الأسواق، أسفرت الحملات عن تحرير 260 محضرا لمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بدون ترخيص، وتشغيل عمالة دون شهادات صحية، وضبط 46.4 طن من اللحوم البلدية منتهية الصلاحية.
كما تم ضبط 830 علبة سجائر و504 زجاجات مياه غازية مجهولة المصدر، إلى جانب بيع سلع غذائية في أكياس سوداء، وغياب السجلات التجارية ببعض المحال.

مخالفات بمحطات الغاز

رصدت الحملات التموينية كذلك 12 مخالفة بمحطات توزيع المواد البترولية، وجميعها تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات الغاز.

متابعة مستمرة وتوجيهات مشددة

تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ووزير التموين، بضرورة تكثيف الرقابة على المنظومة التموينية والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان حقوق المواطنين.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحملات التموينية والرقابية الدقيق المدعم اللحوم البلدي المنظومة التموينية حملات التموينية خبز غير مطابق للمواصفات سلامة المنتجات الغذائية ضبط لحوم منتهية الصلاحية محافظ دمياط محافظة دمياط

مواد متعلقة

تموين دمياط يضبط 63 مخالفة في حملة رقابية على المخابز والأسواق (صور)

الأكثر قراءة

الصفحة الرسمية لمونديال الأندية تحتفي بـ شيكابالا بعد إعلان اعتزاله

التشكيل الكامل للجهاز الفني للزمالك تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على مراقبة بلجنة ثانوية عامة بالقاهرة

غلق تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى السويس الصحراوي لمدة أسبوع

مستشار رئيس النواب يكشف مصير الثانوية العامة وموقف البكالوريا

نجم الزمالك السابق: أتحفظ على الإساءة لـ الأهلي في ڤيديو تقديم فيريرا

الريان القطري يستهدف نجما أهلاويا جديدا للتعاقد معه

لجنة استشارية تؤكد سلامة تصميم "الإقليمي الدائري" ومطابقته للمواصفات العالمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة في السوق اليوم الاحد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الخلوة بين الرجل وطليقته أثناء فترة العدة؟ الإفتاء تجيب

صلاة الغفلة، ما حكمها ووقتها وعدد ركعاتها؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم موت الأم في المنام وعلاقته بالخير والرزق والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية