إعلام عبري: إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف بصاروخ موجه شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع، استهدف آلية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

هجوم المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت المصادر أن الهجوم وقع أثناء تحرك الآلية في منطقة عمليات شمال القطاع، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج، دون الكشف عن طبيعة الإصابات أو حالتهما الصحية حتى الآن.

مواجهة ميدانية في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد المواجهات الميدانية واستمرار الاشتباكات في عدة محاور داخل قطاع غزة.

يأتي هذا فيما اشترطت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، عدة تعديلات لإتمام مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وجاءت أبرز التعديلات التي اشترطتها المقاومة لإتمام الصفقة كالتالي:

‏1- الانسحاب وفق اتفاق يناير، بحيث تعود قوات العدو إلى خط انسحاب لا يتعدى 700 متر على طول الخط الشرقي والشمالي لقطاع غزة، عدا عن 5 نقاط تتواجد فيها على عمق 1100 متر.

2- ⁠يتم توزيع المساعدات وفق الآلية القديمة بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وليس وفق الآلية الجديدة.

3- ⁠ضمان عدم عودة القتال واستمرار المفاوضات حتى الوصول إلى وقف دائم للحرب.

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