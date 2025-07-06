الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

فصائل المقاومة: ياسر أبو شباب وعصابته خارجون عن الصف الوطني ودمهم مهدور

ياسر ابو شباب،فبتو
ياسر ابو شباب،فبتو

قالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية: إن "المدعو ياسر أبو شباب وعصابته مجموعة خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، منزوعي الهوية والانتماء، ووصفتهم بالخونة المأجورين الذين لا يمثلون إلا أنفسهم".

وتابعت الغرفة المشتركة في بيانها، إن "دم أبو شباب ومن معه مهدور من قبل كافة فصائل المقاومة، وهم منبوذون من عموم أبناء الشعب الفلسطيني، مشددة على أنه لن يكون هناك رحمة أو تهاون مع أيٍّ منهم أو من يسلك مسلكهم في التعاون مع الاحتلال".

وأضافت أن "مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ، ولن ينالوا إلا الخزي والعار أمام الله وشعبهم وأمتهم، مؤكدة أنهم سيتشبثون بآليات العدو حين لا ينفع الندم."

 

كما عبرت الغرفة عن "تقديرها العالي لمواقف العشائر والعائلات الفلسطينية، التي تبرأت من هذه المجموعة المارقة، وأكدت احترامها وتقديرها لهذه العائلات لموقفها المشرف".

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الشعب الفلسطيني الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فصائل المقاومة الفلسطينية

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