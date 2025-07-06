الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية جديدة شرقي مدينة غزة

خان يونس،فيتو
خان يونس،فيتو

شن طيران الاحتلال صباح اليوم الأحد، غارة جوية جديدة شرقي مدينة غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت  قليل من الغارة الإسرائيلية استشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة باستشهاد 12 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

وسبق هذا القصف، غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي "الدرج" بمدينة غزة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف مناطق حي "الزيتون" وحي "التفاح" شرق المدينة.

وقتل 3 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية.

بالتوازي مع ذلك، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

وشهد يوم السبت، عمليات قصف إسرائيلية أدت لمقتل 80 فلسطينيًا، وإصابة مئات آخرين في غارات استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة. 

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الاحتلال القصف الاسرائيلي جباليا حي الشيخ رضوان خان يونس قطاع غزة

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