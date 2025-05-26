4416 طالبا يشاركون في اليوم الرياضى للياقة البدنية لجميع كليات جامعة حلوان

شاركت 21 كلية وأكثر من 4416‪ طالب وطالبة، في اليوم الرياضى للياقة البدنية لجميع كليات الجامعة للعام الجامعى2025/2024 ، وهو حدثً رياضي مميز يعكس اهتمام جامعة حلوان باللياقة البدنية والتشجيع على النشاط الرياضي بين الطلاب

٤٤١٦ طالبا يشاركون في اليوم الرياضى للياقة البدنية لجميع كليات جامعة حلوان

وأقامت الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط الرياضى - قسم اللياقة البدنية بجامعة حلوان اليوم الرياضى للياقة البدنية، ما يعكس نجاح اليوم وأهميته في تعزيز الصحة والحيوية داخل المجتمع الجامعي.

اليوم الرياضى للياقة البدنية

وأُقيم اليوم الرياضي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وأطلقت الجامعة اليوم الرياضي الأول للياقة البدنية، بمشاركة واسعة من الكليات المختلفة، وذلك في إطار مبادرة "بداية" لبناء الإنسان هذه الفعالية التي تهدف إلى تعزيز القدرات البدنية والذهنية للطلاب، وغرس قيم الروح الرياضية، في هذا الحدث الذي شهد الحدث مشاركة كبيرة من الطلاب، بما يعكس اهتمامهم بالرياضة وأهمية النشاط البدني في حياتهم الجامعية.

اقيمت البطولات تحت إشراف الأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وكابتن أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضى، ودكتور عمرو السيد مدير قسم اللياقة البدنية، فائقة سمير مسئولة النشاط، قام بتنفيذ البطولات اخصائيين قسم اللياقة البدنية، الأخصائيين بإدارة النشاط الرياضي والأخصائيين الزملاء والزميلات من الإدارات الأخرى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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