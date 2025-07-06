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محافظ الجيزة يتفقد محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بالبراجيل

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة بالمحطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات

شتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم، وذلك لمتابعة أعمال رفع القمامة والتأكد من عدم وجود تجمعات بالمنطقة المحيطة والتي تستقبل يوميًّا أكثر من 300 طن من المخلفات.

محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل

وأوضح محافظ الجيزة أن محطة المناولة تُسهم في تسهيل وتقليل المسافات اللازمة لعمليات الجمع والنقل، حيث يتم تجميع المخلفات بها من خلال سيارات صغيرة الحمولة، على أن تتولى السيارات الثقيلة النقل المباشر من المحطة إلى المدفن الصحي بشبرامنت.

وشدد المحافظ، خلال جولته على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال رفع القمامة على مدار الساعة ونقلها إلى المقلب العمومي دون تأخير، مع عدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات حفاظًا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تحفيز العاملين في المنظومة ماديا لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد.

كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع مديرية الري لسرعة رفع المخلفات الناتجة عن أعمال تطهير مصرف الحفرية، إلى جانب مراجعة موقف المحال التجارية أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

وأكد المحافظ ضرورة رفع المخلفات الموجودة على جانبي الطريق الدائري بنطاق حي المنيرة ومركز ومدينة أوسيم، وعدم السماح بوجود أي تجمعات مجددًا، مشددًا على أن تحسين منظومة النظافة يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال الفترة المقبلة.

رفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة الجيزة

وفي هذا السياق، أكد المحافظ أن الجهود المبذولة في رفع كفاءة منظومة النظافة تهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ونظيفة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة لتحسين الخدمات البيئية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية وتفعيل آليات المتابعة الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

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المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة محطة المناولة الوسيطة لتجميع المخلفات بمنطقة البراجيل البراجيل منطقة البراجيل مدينة أوسيم

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