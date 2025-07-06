الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الجيزة يوجه بتوفير عدد من التخصصات الطبية بمستشفى مبارك بالقناطر

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة بمستشفى مبارك بالقناطر، فيتو
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أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جولة ميدانية لتفقد مستشفى مبارك المركزي بـمنشأة القناطر، للوقوف على مستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من انتظام العمل بكافة الأقسام، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على دعم وتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جولة محافظ الجيزة بمستشفى مبارك المركزي بمنشأة القناطر  

وشملت جولة المحافظ المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة ووحدة العناية المركزة للأطفال وقسم الأطفال المبتسرين، والصيدلية، والأماكن المخصصة لصرف الأدوية للمرضى. 

وخلال الجولة ناقش المحافظ مع الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ومدير المستشفى، أبرز الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لرفع كفاءة العمل داخل المستشفى، إلى جانب بحث سبل استغلال الأماكن الفضاء غير المستغلة بالموقع، والتي تصلح لإقامة منشآت ومباني جديدة تخدم المرفق الطبي. 

كما تابع المحافظ مدى توافر الأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى الوقوف على حجم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

دعم المستشفى بالأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة

ووجه المحافظ مدير مديرية الصحة بضرورة دعم المستشفى بالأطقم الطبية والتخصصات المطلوبة، بما يضمن تقديم الخدمة الصحية للمرضى على الوجه الأكمل، مشددًا على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه المستشفى في تقديم الرعاية الطبية لقطاع عريض من المواطنين على مدار الساعة. 

كما وجه المحافظ بسرعة البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكة الصرف الصحي بالمستشفى للحفاظ على سلامة المنشآت والمباني القائمة. 

وخلال جولته حرص محافظ الجيزة على التحاور مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة مؤكدًا على ضرورة استقبال جميع الحالات وتوفير الرعاية اللازمة لهم مع التشديد على حسن المعاملة والتيسير على المواطنين. 

وفي هذا الإطار أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الصحية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدّخر جهدًا في متابعة الأداء وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالخدمة الصحية.

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