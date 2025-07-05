محافظ الجيزة: تطور نوعي في الخدمات العلاجية بالمستشفيات خلال يونيو

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت خلال شهر يونيو 2025 تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومية.

تطور الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين بالجيزة



وقال المحافظ أن مستشفيات الجيزة حققت خلال الشهر الماضي قفزات نوعية في تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية ودعم الكوادر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.



واطّلع المحافظ على تقرير من الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، تضمن إنجازات متعددة في مختلف مستشفيات المحافظة.

وشهدت مستشفى التحرير العام أعمال رفع كفاءة شملت دهان الطرقات بمبنى العيادات، وصيانة الأرضيات، وتنفيذ إصلاحات في السباكة والكهرباء، وزيادة الإضاءة في جميع الأقسام، ودهان أسِرَّة المرضى، بالإضافة إلى تشغيل جهاز ماموجرام بقسم الأشعة، وتفعيل عيادة متخصصة لحالات بانوراما الأسنان، مع تنفيذ أرضية جديدة للمحطة الملحقة بالغازات الطبية.

استقبال 10 أسرة جديدة لتجهيز جناح عناية مركزة بمستشفى الحوامدية العام



وفي مستشفى الحوامدية العام، تم تطوير أقسام الطوارئ والحروق، واستقبال 10 أسرّة جديدة لتجهيز جناح عناية مركزة، فضلًا عن إجراء 61 عملية ولادة قيصرية خلال شهر يونيو.



بينما شهدت مستشفى الوراق المركزي ومبارك المركزي إجراء جراحات دقيقة في تخصصات الأوعية الدموية وجراحات المخ والأعصاب، والتعاقد مع أطباء تخدير، مما أسهم في زيادة عدد العمليات إلى جانب إصلاح أجهزة التنفس الصناعي ورفع كفاءة العيادات الخارجية وعيادات الأسنان، وتركيب كاميرات مراقبة، وتوفير شرائح ومسامير لإجراء عمليات العظام الكبرى مثل الحوض والفخذ.



كما تم تزويد مستشفى أطفيح المركزي بجهاز ماموجرام حديث من ماركة سيمنز، وتوفير جهاز Sleep Lab لمستشفى شبرامنت المركزي عبر التبرعات، ما يعزز قدرات المستشفيات في التشخيص المبكر.



وفي مستشفى 6 أكتوبر المركزي، تم تفعيل وحدة العلاج عن بُعد، وشراء كمبروسور لتشغيل وحدة رعاية الأطفال، مع قرب الانتهاء من أعمال التوسعة بقسم الداخلي.



وشهدت مستشفى العياط المركزي استلام جهاز مناظير حديث من نوع Olympus، يُعد من الأحدث عالميًا، بالإضافة إلى تجهيز غرفة الماموجرام بعد استلام الجهاز.

استقبال قافلة طبية من مؤسسة مصر الخير بمستشفى الواحات البحرية المركزي



وفي مستشفى الواحات البحرية المركزي، تم استقبال قافلة طبية من مؤسسة مصر الخير، شملت الكشف على 537 حالة بمختلف التخصصات، كما تم التعاقد مع 6 أطباء في تخصصات الجراحة العامة والباطنة والنساء والتوليد والأطفال، وإنشاء مبنى جديد مخصص للمخازن وسكن الأطباء.



وفي مستشفى البدرشين المركزي، تم إصلاح التكييفات المعطلة بالرعاية المركزة والحضانات، واستلام جهاز ماموجرام جديد بتاريخ 19 يونيو 2025، إلى جانب صيانة شاملة وإعادة تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية.



أما مستشفى زايد المركزي فقد شهدت إجراء 18 عملية قسطرة قلبية، وتوفير جهاز لفصل البلازما (بريزما)، وجهاز كيمياء أوتوماتيك، وجهاز موجات فوق صوتية على القلب، بالإضافة إلى البدء في تطوير غرفة العمليات، وتوريد غسالة مركزية ومجفف ومشتملاتهما.



وفي مستشفى أبو النمرس المركزي، تم استلام جهاز ماموجرام جديد، والانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمبنى الكلى، الذي أصبح جاهزًا للتشغيل بعد التأكد من نتائج عينات المياه، كما تم استلام المصعد الرئيسي الخاص بالمبنى من الشركة المختصة.



كما تم في مستشفى صدر الجيزة استلام 8 مولدات أكسجين، وتوفير جهاز مجاني لقياس وظائف التنفس للمرضى.

وفي مستشفى أم الأطباء، جارٍ تفعيل جهاز أشعة مقطعية CT بعد الانتهاء من إعداد الغرفة الخاصة به، والتعاقد مع استشاري أشعة تشخيصية لبدء العمل.



فيما حصلت مستشفى رمد إمبابة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في عمليات الجلوكوما، والمركز الثالث في الشبكية، والرابع في إزالة المياه البيضاء، بالإضافة إلى إجراء 51 عملية جراحية كبرى خلال الشهر.



واختتم المحافظ تصريحه مؤكدًا أن الدولة تولي ملف الصحة أهمية قصوى، وأن محافظة الجيزة تواصل دعمها الكامل للقطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات علاجية متكاملة وآمنة تليق بالمواطنين.

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