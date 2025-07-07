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سياسة

ضوابط توصيل المرافق للعقارات المخالفة في القانون

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

مخالفات البناء عقبة صعبة على عدة مستويات، ومع ذلك هناك عدة بدائل عن قطع المرافق عن العقارات المخالفة التي تستهلك خدمات مرعبة، وتضيف أعباء صعبة على البنية التحتية للبلاد. 

شروط توصيل المرافق للعقارات 

وينص القانون على أنه في حالة  التصالح مع الحالات التي تم توصيل المرافق لها في وقت سابق لتقديم طلب التصالح، لا يتم قطع الخدمة عنها، على أن تتم محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي لتلك الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي، حسب الأسعار التي تتحملها الجهات الحكومية المشغلة للمرافق، دون أي دعم.

وفي المقابل، لا يسمح لهذه العقارات بالحصول على أي شكل من أشكال الإشهار أو التسجيل العقاري، حتى يتم استكمال إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

ويشترط القانون الجديد أن تُخطر الجهة الإدارية المختصة الجهات المسؤولة عن المرافق، بقرار قبول التصالح، وهو ما يفتح الباب لتقنين أوضاع العقار بشكل كامل، بما في ذلك استمرارية الخدمة بصورة قانونية، والبدء في إجراءات التسجيل الرسمي.

أما في الحالات التي لم يُقدَّم بشأنها طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض الطلب الخاص بها، فقد نص القانون صراحةً على حظر توصيل أي مرافق جديدة لها، مع إلزام الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العقار.

معالجة فجوات القانون السابق

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور التي شابت القانون السابق، خاصةً ما يتعلق بطول فترة دراسة الطلبات، وعدم حصول عدد كبير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الذي يُعد دليلًا رسميًا على قبول التصالح وبدء تقنين الوضع.

ويؤكد خبراء في التخطيط العمراني أن التعديل الجديد يمثل محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات، وعدم الإضرار بسكان العقارات التي ما زالت في طور التصالح، من خلال تحميلهم التكلفة الحقيقية لاستهلاك الخدمات، دون المساس بحقوق الدولة أو استنزاف الدعم.

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