إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في التصدي لـ مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تنفيذ إزالة 20 حالة تعدٍ في مناطق مختلفة شملت: العياط، كرداسة، منشأة القناطر، الصف، حي العجوزة.



تفاصيل الإزالات في مراكز ومدن الجيزة

وفي مركز الصف، تمت إزالة جدران مخالفة من البلوك الأبيض بارتفاع 3 أمتار على مساحات تراوحت بين 100 و150 مترًا مربعًا في قرى نزلة عليان وغمازة الصغرى، إلى جانب إزالة سملات خرسانية وحوائط من البلوك الأبيض.

وفي منشأة القناطر، تم إزالة تعدٍ على مساحة 600 م² في قرية نكلا، وإزالة جمالون بمساحة 150 م² في قرية المنصورية، إلى جانب إزالة حوائط مخالفة من الطوب والإسمنت بمساحة 150 م² في قرية بهرمس.

وفي كرداسة، أزالت المحافظة مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالرسومات الهندسية في المسافة الجانبية لعدد 2 فيلا بمنطقة جرانا هيلز بطريق الإسكندرية الصحراوي.

أما في العياط، فتمت إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحات بلغت 80 م² و175 م² و100 م² في قرية طهما، إلى جانب إزالة تعدٍ بمساحة 130 م² في قرية كفر عمار، و150 م² في قرية بهبيت، بالإضافة إلى حالة أخرى بمساحة 200 م².

وفي حي العجوزة، شملت الإزالات إزالة أعمدة وحوائط مخالفة بدون ترخيص في شارع خاتم المرسلين، وبناء مخالف أعلى سطح عقار بشارع القدس الشريف، بالإضافة إلى إزالة جمالون حديد بعقار في شارع سوريا.



محافظ الجيزة يشدد على استمرارية جهود الإزالة

وشدد محافظ الجيزة على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية في رصد أي مخالفات بناء جديدة وإزالتها على الفور، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وحمايتها من التعديات.

وأكد المحافظ على أن المتابعة الميدانية الدورية تساهم في تحقيق الردع اللازم للمخالفين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تعديات مستقبلية.

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