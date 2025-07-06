الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

رسميا، آرسنال يتعاقد مع صفقة إسبانية جديدة

آرسنال
آرسنال

أعلن نادي آرسنال  الإنجليزي رسميًا ضم الإسباني الدولي مارتن ثوبيميندي إلى صفوفه قادمًا من ريال سوسييداد لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة آرسنال الجديدة 

ويبلغ ثوبيميندي من العمر 26 عامًا وهو يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع وخاض مع ريال سوسييداد 236 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وأهدى 9 تمريرات حاسمة.

 

وعلى الصعيد الدولي خاض ثوبيميندي حتى الآن مع المنتخب الإسباني 19 مباراة أحرز خلالها هدفين.

وكان آرسنال بقيادة المدرب الإسباني ميكيل ارتيتا قد تعاقد مع الإسباني كيبا حارس مرمى بورنموث قبل أيام لتدعيم صفوفه.

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