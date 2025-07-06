الأحد 06 يوليو 2025
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رياضة

أسطورة ليفربول يكشف سبب غيابه عن جنازة ديوجو جوتا

جنازة جوتا
جنازة جوتا

كشف إيان راش أسطورة ليفربول عن سبب غيابه عن جنازة اللاعب البرتغالي ديوجو جوتا نجم الريدز السابق.

وأكد الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي أنه لم يتمكن من استيعاب الفاجعة التي شهدت مصرع المهاجم البرتغالي، البالغ من العمر 28 عامًا، في حادث سيارة رفقة شقيقه أندريه

سبب غياب إيان راش عن جنازة جوتا


وقال راش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد اعتبرنا أنفسنا دائمًا في ليفربول أسرة واحدة كبيرة. والآن، فقدنا واحدًا من عائلتنا، لذا علينا جميعًا أن نتكاتف وندعم بعضنا البعض. الأيام الماضية جسدت ذلك تمامًا".

وأضاف: "كان الأمر مشابهًا في هيلزبره، لكن على نطاق أوسع بكثير بسبب عدد الضحايا الهائل وعدد العائلات التي دُمرت حياتها. لا يهم من تكون، لاعبًا أو مشجعًا، فنحن جميعًا نقف جنبًا إلى جنب".

ووقعت كارثة ملعب هيلزبره عام 1989، في مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست، حين حضرت أعداد كبيرة من الجماهير في الملعب الذي يتسع إلى 35 ألف متفرج فقط، ليبدأ التدافع بين الجماهير في المدرجات، قبل أن يلقى 96 مشجعًا حتفهم في نهاية اليوم المأساوي.

وشعر راش بحزن مضاعف، إذ لم يتمكن من حضور جنازة ديوجو جوتا بسبب انشغاله بترتيبات جنازة شقيقه الأكبر جيرالد الذي وافته المنية مؤخرًا. وأوضح: "تلقيت دعوة لحضور جنازة ديوجو، لكن بعد وفاة أخي أصبح من المستحيل المشاركة".

وتابع: "كان شقيقي يعاني منذ فترة طويلة، لكن مثل حالة ديوجو، لم أستوعب الأمر بعد. كنت وسط الترتيبات لجنازة جيرالد عندما وصلني نبأ رحيل ديوجو. وبصراحة، كان من الصعب تقبّل ذلك".

واستطرد: "كان ديوجو لاعبًا رائعًا، وربما أفضل منهي هجمات في الفريق. كان دائمًا يقدم 100% من جهده. كان يصنع الفارق سواء بدأ اللقاء أساسيًّا أو دخل كبديل. لم يكن يسعى أبدًا لتصدر العناوين، وكان ذلك ينطبق على شخصيته خارج الملعب أيضًا".

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