الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الفصل من الوظيفة
الفصل من الوظيفة - صورة تعبيرية، فيتو

إنهاء الخدمة في أي مؤسسة ليست قضية سهلة، إذ تهدد هذه القرارات مستقبل الموظف، لذا يعطيه القانون عدد من الحقوق التي تكفل له تقاعد مريح أو نقل خدمته إلى مكان آخر. 

ضوابط نقل الاشتراك التأميني

في حالة العثور على وظيفة جديدة، يمكن للموظف نقل اشتراكه التأميني دون فقدان المدد السابقة، مما يضمن استمرارية الاستفادة من التأمينات التقاعدية والطبية.

أما إذا كان الفصل غير قانوني أو تعسفيًا، يمكن للموظف اللجوء إلى المحكمة العمالية لرفع دعوى، والمطالبة بالتعويضات المناسبة أو العودة إلى عمله إذا ثبت عدم مشروعية القرار، وإذا لم يجد الموظف عملًا جديدًا فورًا، يمكنه الاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريًا للحفاظ على سجل اشتراكه، مما يضمن استمرارية حقوقه في المعاش عند بلوغه السن القانونية.

ويحق للموظف أيضا التقدم بطلب للحصول على تعويض البطالة، بشرط أن يكون الفصل غير ناتج عن استقالته الشخصية أو بسبب خطأ جسيم، حيث يتم صرف تعويض البطالة وفقًا لشروط محددة تحددها التأمينات الاجتماعية، ويتراوح ما بين 3 إلى 7 أشهر وفقًا لعدد سنوات الخدمة.

خدمات التأمين الصحي

بعد الفصل من العمل قد يفقد الموظف تغطيته الصحية، لذا يمكنه الاشتراك في التأمين الصحي الاختياري، أو البحث عن وظيفة توفر تغطية تأمينية للحفاظ على الخدمات الطبية.

يمكن القول أن الحفاظ على الحقوق التأمينية بعد الفصل من العمل ليس رفاهية، بل ضرورة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي، ومن الضروري أن يكون الموظف على دراية بحقوقه، وأن يتخذ الخطوات القانونية والإجرائية الصحيحة لضمان عدم ضياع سنوات عمله وجهده دون مقابل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تعويض البطالة الموظف إنهاء الخدمة المحكمة العمالية البطالة

الأكثر قراءة

العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

الأرصاد تعلن درجات الحرارة اليوم الإثنين فى مصر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

وفاة بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما

لحظة تتويج المكسيك بقيادة أجيري بلقب الكأس الذهبية أمام أمريكا (فيديو وصور)

أهداف مباراة المكسيك ضد أمريكا في نهائي الكأس الذهبية 2025 (فيديو)

نتيجتك عندنا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم

خدمات

المزيد

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

الكمثرى تتراجع 8 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إجراء تعديلات بالمحال العامة دون موافقة المركز المختص

أسعار الأسمدة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية