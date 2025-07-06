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تحتفل اليوم بعيدها القومي، محافظ القاهرة: تنفيذ ٨١٥٨ مشروعا بتكلفة ٢٧٢٦,٤٦٧ مليار جنيه

د. إبراهيم صابر
د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فيتو

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور ١٠٥٦عاما على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م، في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. 

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن احتفال القاهرة بعيدها القومى يأتى متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التى كانت سببًا فى القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة. 

 

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وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة ٣٠ يونيو، حيث شهدت الـ١١ عامًا الماضية تنفيذ ٨١٥٨ مشروعا بتكلفة ٢٧٢٦.٤٦٧ مليار جنيه، من بينها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بانشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا فى تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.

القاهرة أقدم مدن العالم

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله  في 6 يوليو عام 969م.
وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها، وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

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