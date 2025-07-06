في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

تستعرض فيتو بدائل الطريق الإقليمى بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

طريق الباجور - القناطر

ويعد هذا الطريق الأساسى بالنسبة لسكان الباجور وأشمون للوصول إلى القاهرة قبل إنشاء الطريق الإقليمى، ويبلغ طوله حوالى 60 كم، إلا أنه تم إهماله بشكل كبير وبه العديد من الحفر والمطبات مما يصعب حركة السير عليه بالنسبة للسيارات.

الطريق الزراعى

يمكن للمسافرين للقاهرة استخدام طريق بنها - الإسكندرية الزراعى من الباجور مرروا ببنها وقليوب ثم القاهرة، ويعد هو الطريق الأنسب لأصحاب السيارات الملاكى وآمن بشكل كبير، ويتميز الطريق الزراعى بقلة وجود المطبات الصناعية عليه مما يسهل حركة سير السيارات عليه بشكل كبير.

الباجور - بنها

فى حالة غلق الطريق الإقليمى بالمنطقة التى يتم صيانتها بدءا من الباجور الى بنها وفقا للتوجيهات الرئاسية، يمكن للمسافرين استخدام الطريق الزراعى من الباجور وصولا الى بنها ثم استخدام طلعة الإقليمى ومواصلة السير وصولا للقاهرة عبر طريق شبرا - بنها الحر.

حوادث الطريق الإقليمى

وشهد الطريق الإقليمى حادث مروع قبل أيام بعد أن اصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص وأسفر هذا الحادث عن وفاة 18 فتاة جميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالإضافة لمصرع قائد الميكروباص.

كما شهد أمس الطريق الإقليمى حادثًا مروعًا بعد أن اصطدمت سيارتا ميكروباص نتج عنه وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين وجميعهم من محافظة المنوفية.

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