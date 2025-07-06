الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

في حالة غلقه، بدائل الطريق الإقليمي للمسافرين إلى القاهرة

الطريق الإقليمى
الطريق الإقليمى

تستعرض فيتو بدائل الطريق الإقليمى بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما وجّه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة للحفاظ على أرواح وأموال المواطنين.

طريق الباجور - القناطر

ويعد هذا الطريق الأساسى بالنسبة لسكان الباجور وأشمون للوصول إلى القاهرة قبل إنشاء الطريق الإقليمى، ويبلغ طوله حوالى 60 كم، إلا أنه تم إهماله بشكل كبير وبه العديد من الحفر والمطبات مما يصعب حركة السير عليه بالنسبة للسيارات. 

الطريق الزراعى

يمكن للمسافرين للقاهرة استخدام طريق بنها - الإسكندرية الزراعى من الباجور مرروا ببنها وقليوب ثم القاهرة، ويعد هو الطريق الأنسب لأصحاب السيارات الملاكى وآمن بشكل كبير، ويتميز الطريق الزراعى بقلة وجود المطبات الصناعية عليه مما يسهل حركة سير السيارات عليه بشكل كبير.

الباجور - بنها

فى حالة غلق الطريق الإقليمى بالمنطقة التى يتم صيانتها بدءا من الباجور الى بنها وفقا للتوجيهات الرئاسية، يمكن للمسافرين استخدام الطريق الزراعى من الباجور وصولا الى بنها ثم استخدام طلعة الإقليمى ومواصلة السير وصولا للقاهرة عبر طريق شبرا - بنها الحر.

حوادث الطريق الإقليمى

وشهد الطريق الإقليمى حادث مروع قبل أيام بعد أن اصطدمت سيارة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص وأسفر هذا الحادث عن وفاة 18 فتاة جميعهن من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بالإضافة لمصرع قائد الميكروباص.

كما شهد أمس الطريق الإقليمى حادثًا مروعًا بعد أن اصطدمت سيارتا ميكروباص نتج عنه وفاة 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين وجميعهم من محافظة المنوفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغلاق الطريق الدائري الطريق الدائري الإقليمي الطريق الزراعي شبرا بنها طريق الباجور القناطر شبرا بنها الحر

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يوجه التخطيط العمراني والتفتيش بالفحص الفوري لعدد من الشكاوى

ضبط 2700 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

اعتماد درجة القبول بالثانوى العام فى المنوفية اليوم

ابن عم أحد ضحايا حادث المنوفية: كنا عايشين قبل الإقليمي (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي إلى 10 وفيات

لحظة خروج أول جثمان لضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية (فيديو)

نقل 3 مصابين في حادث الطريق الإقليمي إلى العناية المركزة بمستشفى الباجور (فيديو)

منع الزيارة عن مصابي حادث الطريق الإقليمي بمستشفى الباجور

الأكثر قراءة

تصادم مروع بين أتوبيس ونقل وميكروباصين على الطريق الإقليمي بالشرقية، والعناية الإلهية تنفذ 26 راكبا

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

يحمل سيفًا ويهدد المارة في سيارة، شاب يثير الرعب بالطريق الصحراوي (فيديو)

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتي ميكروباص بسوهاج (صور)

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

الحملاوي على أعتاب الأهلي رغم الانقسامات، تعرف على التفاصيل

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية