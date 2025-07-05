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لحظة خروج أول جثمان لضحايا حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية (فيديو)

لحظة خروج أول جثمان
لحظة خروج أول جثمان لضحايا حادث الطريق الإقليمى، فيتو

رصدت “فيتو” لحظة خروج أول جثة من ضحايا حادث الإقليمي  من مستشفى الباجور التخصصى وهي لعامل يدعى شريف محمود.

وكان الطريق الإقليمي شهد حادث تصادم صباح اليوم السبت 5/7/2025، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 11 مصابًا إلى المستشفيات، و9 حالات وفاة.

وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي، وهم: أحمد صبري، عبد اللطيف السيد، علي مهني، مصطفى مهني، طفلة مجهولة الهوية، أحمد موسى، علي فتحي، عبد العزيز محمود، صلاح هلال، يحيى عبد الفتاح، عبد الله أسامة.

فيما استقبل مستشفى أشمون العام حالتين مصابتين، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث كذلك عن وفاة كل من: أسامة عبد العليم (45 عامًا – عامل)، شريف محمود (38 عامًا – عامل)، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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