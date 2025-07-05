ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمي إلى 10 وفيات

ارتفع عدد ضحايا حادث الطريق الإقليمى لـ 10 حالات، بعد أن توفيت حالة قبل قليل داخل العناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصى بمحافظة المنوفية.

وكان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، أعلن عن نقل 3 حالات من مصابي حادث الطريق الإقليمى للعناية المركزة بمستشفى الباجور التخصصي، مشيرا إلى أنه جارٍ فحص وتقييم باقى الحالات.

مستشفى الباجور مجهز ومستعد للتعامل مع الحالات

وأضاف في تصريح خاص لفيتو، أن مستشفى الباجور مجهز بأحدث الأجهزة ومستعد للتعامل مع أي حالة ولم يتم اتخاذ قرار بنقل أى حالة من المصابين لمستشفى آخر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لنائب وزير الصحة لمصابي حادث الطريق الإقليمى.

وكان الطريق الإقليمي شهد حادث تصادم صباح اليوم، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، حيث تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بوصول 11 مصابًا إلى المستشفيات، ووفاة 9 آخرين.

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