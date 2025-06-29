كرة اليد، موعد مباراة مصر وألمانيا في بطولة العالم للشباب

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب بقيادة مجدي أبو المجد المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأحد، أمام منتخب ألمانيا، على تحديد المركز الخامس ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.

وتقام مباراة مصر أمام ألمانيا في الـ3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر يخسر في ربع النهائي

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، أمام نظيره البرتغالي في المباراة التي جمعت بينهما الخميس، في الدور ربع النهائي من مونديال الشباب.

مشوار منتخب مصر في المونديال

وخاض منتخب مصر حتى الآن 7 مباريات، حقق الفوز في خمسة منها وخسر مباراتين أمام منتخبي ألمانيا والبرتغال.

وجاء مشوار المنتخب كالتالي:

دور المجموعات

مصر (35) - (30) السعودية

مصر (28) - (19) البحرين

مصر (30) - (29) إسبانيا

الدور الرئيسي

مصر (28) - (25) سويسرا

مصر (25) - (29) ألمانيا

الدور ربع النهائي

مصر (26) - (30) البرتغال

دور تحديد المراكز

مصر (33) - (30) سلوفينيا

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