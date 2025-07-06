وزيرة التضامن: استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في التأكد من وصول الخدمات لمستحقيها

كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة توسع من استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل إدارة وتحليل البيانات بشكل أدق؛ مما يساعد في تحديد نوعية البرامج والمشروعات المناسبة لكل أسرة مستفيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة خاصة المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادى.

استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم في التأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها

وكشفت مايا مرسي خلال لقائها بعدد من الصحفيين أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساهم أولا في التأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها الفعليين، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن أكثر من 95% من الخدمات تصل بالفعل إلى الفئات المستحقة، وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالمعدلات العالمية التي تسمح بوجود هامش خطأ يتراوح بين 3 إلى 5% كما أن كل هذه الأدوات والتحليلات تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

وأشارت أن الوزارة بدأت، بالتوازي مع إنشاء الغرفة، في تحليل قواعد البيانات الموجودة لديها، سواء برنامج "تكافل وكرامة" أو "بطاقة الخدمات المتكاملة"، بالتزامن مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال.

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