مايا مرسي: 7.7 مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن برنامج "تكافل وكرامة" بدأ عام 2015 بعدد الأسر المستفيدة 1.7 مليون أسرة، وعلى مدار الـ10 سنوات الماضية تشهد الأرقام فيها على انحيازات واضحة.

وأكدت وزيرة التضامن أن برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت وزيرة التضامن خلال لقائها عددا من الصحفيين أن برنامج تكافل وكرامة خدم إجمالي 7.7 مليون أسرة، وتخارج 3 ملايين أسرة من البرنامج على مدار عمره لتحسن وضعهم أو خروجهم من دائرة العوز، ليصل العدد الحالي للأسر المستفيدة من البرنامج اليوم إلى 4.7 مليون أسرة.

الدعم التمويني من السلع والخبز والإعفاء من مصروفات التعليم

وأشارت إلى أن جميعهم لم يستفيدوا بالدعم النقدي المشروط فقط، بل من حزمة الحماية التي يأتي على رأسها الدعم التمويني من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج علي نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية، والأولوية في تلقي خدمات المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها "حياة كريمة" لخدمات تطوير البنية الأساسية، ومبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة.. صحة مصر، وبداية جديدة، وغيرها إلي جانب العديد من أنشطة التوعية وبناء القدرات.

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