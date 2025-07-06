وزيرة التضامن: زيادة تكافل وكرامة إلى 900 جنيه يوليو الجاري

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الصحفيين بديوان عام الوزارة واستعراض أبرز ملفات الوزارة منها المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه.

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