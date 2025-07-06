الأحد 06 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن: إغلاق 12 دار رعاية حرجة لسوء استخدام الخدمة وضعف الكفاءة المهنية

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
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قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي: إن من أبرز الملفات التي تم العمل عليها الوزارة بقوة خلال الفترة الحالية وهي ملف دور الرعاية، والتدخل السريع، وملف إدارة الحالة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الرعاية الاجتماعية تضم رعاية الأيتام، ورعاية فاقدي الأهلية، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب فئات أخرى.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عند استلام الملف، كان يضم 16 دار رعاية في وضع "حرج"، مشيرة إلى أن كلمة "حرج" تعني وجود مشكلات جسيمة داخل هذه الدور، سواء من حيث سوء استخدام الخدمة أو ضعف شديد في الكفاءة المهنية لإدارتها، لافتة إلى أن هذا الملف ظل مهملا لسنوات طويلة دون تدخل.

إغلاق 12 دارًا من الدور المصنفة كحرجة

وأشارت خلال لقاء عدد من الصحفيين إلى أن الوزارة نجحت في إغلاق 12 دارًا من الدور المصنفة كحرجة، ويجري حاليًا العمل على الدور الأربعة المتبقية، تمهيدا للانتهاء منها قريبا.

 كما أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على إعادة هيكلة ملف "إدارة الحالة"، وذلك بعد رصد وجود قصور في هذا الجانب، مؤكدة أن تطوير هذا الملف سيكون ضمن أولويات الفترة المقبلة.

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