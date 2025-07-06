المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر في الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.

وجاء قي تقرير المعمل الكيماوي الذي تسلمته نيابة شمال القاهرة الكلية أن الكمية المضبوطة بحوزة المتهم هي عبارة عن مسحوق الهيروين المخدر وثبت إيجابية العينات وأنها لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب بحيازة المضبوطات بقصد توزيعها على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.