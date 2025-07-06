الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر في الزاوية الحمراء

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة  بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لاتهامه بحيازة الهيروين المخدر بمنطقة الزاوية الحمراء.

وجاء قي تقرير المعمل الكيماوي الذي تسلمته نيابة شمال القاهرة الكلية أن الكمية المضبوطة بحوزة المتهم هي عبارة عن مسحوق الهيروين المخدر وثبت إيجابية العينات وأنها لمشتقات المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين المخدر وسلاح أبيض مطواة ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب بحيازة المضبوطات بقصد توزيعها على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة نيابة شمال القاهرة الكلية

مواد متعلقة

موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

الأكثر قراءة

بعد صورة حفل عقد قران حفيد عادل إمام، ساويرس يوجه رسالة خاصة لعائلة الزعيم

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية فى مجموع المواد

ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

مقطع صادم، سائق ميكروباص يثير الرعب في الجيزة، ومطالبات للداخلية بمعاقبته (فيديو)

حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان ( فيديو وصور)

ريبيرو يوافق على ضم مصطفى محمد ويطلب حسم الصفقة

"الفرح كان هيبوظ".. ننشر سر غياب الزعيم عن حفل زفاف حفيده

بالأسماء.. إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى عاشوراء، ماذا قال النبي عن مقتل الحسين رضي الله عنه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بسوء الأحوال الصحية والنفسية

الأوقاف تعقد 317 مجلسًا فقهيا حول "أحكام تناول المسكر والمخدر في الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية