السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بتقديم الرعاية اللازمة لفتاة بلا مأوى بالجيزة

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالتعامل مع الاستغاثة الواردة للوزارة بشأن فتاة بلا مأوى تتواجد بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وتعاني من إصابات جسدية بالغة.

وتوجه فريق التدخل السريع على الفور إلى موقع الفتاة، حيث تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء لنقل الفتاة بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تم التنسيق مع مدير مستشفى إمبابة العام لتسهيل إجراءات الفريق، وتقديم الرعاية اللازمة لها.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي وبلاغات الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى على الخط الساخن رقم 16439، كما يتلقى الفريق البلاغات من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

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