السبت 05 يوليو 2025
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أخبار مصر

"المخدرات مش هتضيعك لوحدك "، حملة لتوعية السائقين بمخاطر الإدمان

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
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أطلق صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي  حملة توعوية جديدة تستهدف رفع وعي السائقين بخطورة تعاطي المواد المخدرة على الطرق، وذلك تحت شعار: «المخدرات مش هتضيعك لوحدك»، في إطار الحملة القومية «القيادة الآمنة»، التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

ونشر الصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» فيديو توعوي بعنوان الحملة، يسلط الضوء على الأضرار البالغة التي يسببها تعاطي المخدرات أثناء القيادة، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة الشائعة حول إدمان وتعاطي المواد المخدرة، بما يهدد سلامة السائق ومن حوله.

 

وتأتي هذه الحملة بالتوازي مع جهود الدولة لتكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وفقًا لأحكام قانون المرور.

 

وتجدر الإشارة إلى أن تقارير الأمم المتحدة أكدت أن السائقين الذين يقودون تحت تأثير مخدر الحشيش ترتفع احتمالية تسببهم في الحوادث إلى نحو 3 أضعاف مقارنة بالسائقين غير المتعاطين، ما يجعل التوعية بهذا الخطر أولوية لحماية الأرواح وضمان سلامة الطرق.

 لمشاهدة الرابط: 

https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=cr9u03&v=1107822834540843

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الهلال الأحمر المصري تعاطي المواد المخدرة صندوق مكافحه وعلاج الادمان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي

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