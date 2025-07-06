الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

سموتيرش: الكابينت ونتنياهو قررا إدخال مساعدات إنسانية عبر الآلية القديمة إلى غزة

سموتيرش،فيتو
سموتيرش،فيتو

زعم وزير المالية الإسرائيلي سموتيرش أن الكابينت ونتنياهو قررا إدخال مساعدات إنسانية عبر الآلية القديمة إلى غزة.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قد اشترطت عدة تعديلات لإتمام مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وجاءت أبرز التعديلات التي اشترطتها المقاومة لإتمام الصفقة كالتالي:

‏1- الانسحاب وفق اتفاق يناير، بحيث تعود قوات العدو إلى خط انسحاب لا يتعدى 700 متر على طول الخط الشرقي والشمالي لقطاع غزة، عدا عن 5 نقاط تتواجد فيها على عمق 1100 متر.

2- ⁠يتم توزيع المساعدات وفق الآلية القديمة بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر، وليس وفق الآلية الجديدة.

3- ⁠ضمان عدم عودة القتال واستمرار المفاوضات حتى الوصول إلى وقف دائم للحرب. 

وأوضحت أنه ‏مقابل الموافقة على هذه التعديلات، تقبل حماس بالآلية المقترحة لتسليم الأسرى (8+2)، بحيث يتم تسليم ثمانية أسرى إسرائيليين في اليوم الأول للاتفاق، ويتم تسليم أسيرين في اليوم الخمسين.

وفي حال‏ تم الاتفاق على الإطار العام يتم الانتقال إلى مناقشة التفاصيل التي تشمل:
‏- البروتوكول الإنساني 
‏- ⁠معبر رفح
‏- ⁠الإفراج عن الأسرى
‏- ⁠وغيرها من تفاصيل 

وقبل وقت سابق كانت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت أن التعديلات التي أجرتها حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى ليست مقبولة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن التقديرات داخل المؤسسة السياسية والأمنية تشير إلى أن شروط حركة حماس في مفاوضات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى لا تُعد عقبة كبيرة في هذه المرحلة، ما يفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل خلال أيام.

تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى وحرب غزة

وأشارت التقديرات إلى وجود تفاؤل حذر داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مدعومًا بتقدم في الوساطة الإقليمية والدولية، لا سيما من جانب مصر وقطر، ما يعزز من احتمالات حدوث تقدم  حقيقي في المفاوضات.

تسهيلات وتنازلات متبادلة

وتشير المعلومات إلى أن الجانبين أظهرا مرونة نسبية، مع استعداد إسرائيل لبحث بنود تتعلق بوقف إطلاق النار طويل الأمد وتوسيع المساعدات الإنسانية، في مقابل مطالب حماس بالإفراج عن أسرى محددين وضمانات بعدم استهداف قياداتها.

محادثات مكثفة في القاهرة والدوحة

وتتواصل الاجتماعات غير المعلنة في كل من القاهرة والدوحة، بمشاركة وفود أمنية رفيعة من الطرفين، وسط ضغوط أمريكية لتسريع الوصول إلى حل قبل اتساع رقعة التصعيد.

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