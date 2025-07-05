السبت 05 يوليو 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسري الإسرائيليين تطالب بصفقة شاملة تعيد المخطوفين دفعة واحدة من غزة

عائلات الأسري الإسرائيليين،
عائلات الأسري الإسرائيليين، فيتو

طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت، بصفقة شاملة تعيد المخطوفين دفعة واحدة من غزة.

وحسبما أفادت به تقارير إخبارية وصفت  عائلات الأسرى الإسرائيليين سياسة حكومة نتنياهو بأنها من تسببت بمقتل عدد من المخطوفين ويجب إعادة الأحياء فورا.

كما دعت للخروج إلى الشوارع للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب.

وأوضحت  عائلات الأسرى الإسرائيليين: ان جيش الاحتلال حقق إنجازات عسكرية في غزة لذلك يجب إنهاء الحرب وإعادة المخطوفين.

واستكملت: نتوجه إلى الرئيس ترامب بعدم السماح لقوى الشر في إسرائيل باستمرار الحرب، كما نطالب ترامب بممارسة كل الضغوط لإتمام المفاوضات بصفقة شاملة تعيد الجميع أولا قبل إعادتنا إلى بلداتنا في غلاف غزة

 وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، استهداف قوة راجلة للاحتلال بقذيفة آر بي جي.

وأضافت كتائب القسام: اشتبكنا مع القوة الراجلة عقب الاستهداف شرق جباليا.

استمرار المواجهات في محيط خان يونس

وتشهد مناطق مختلفة من خان يونس اشتباكات عنيفة وغارات متواصلة منذ صباح اليوم، حيث تحاول قوات الاحتلال تعزيز وجودها الميداني وسط مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.

تصعيد ميداني مستمر

ويأتي هذا التطور ضمن تصعيد ميداني متواصل في القطاع، إذ تشن إسرائيل هجمات جوية وبرية، تقابلها عمليات استهداف متعددة من جانب المقاومة في مناطق التماس، لا سيما جنوب ووسط غزة.

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