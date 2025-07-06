الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد سيارة أنابيب بوتاجاز ويشدد على الالتزام بالأوزان (صور)

محافظ الدقهلية يتفقد
محافظ الدقهلية يتفقد سيارة أنابيب بوتاجاز

 استوقف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سيارة لتوزيع أنابيب البوتاجاز، حيث تابع أعمال التوزيع ميدانيًا، وقام بالتفتيش بنفسه على أوزان الأنابيب ومعايرتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، في إطار جولاته الميدانية المستمرة والمفاجئة.  

التزام السيارة بالأوزان القانونية للأنابيب من محطة تعبئة طلخا 

وتأكد محافظ الدقهلية من التزام السيارة بالأوزان القانونية للأنابيب، وأن مصدر التعبئة هي محطة طلخا لتعبئة البوتاجاز، وشدد على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بجودة عالية دون أي تلاعب أو تقصير، مشيرًا أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يخالف المعايير أو يستغل احتياجات المواطنين.

 

تكثيف حملات التفتيش والرقابة 

كما وجه وكيل وزارة التموين بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المستمرة على مستودعات التوزيع ومنافذ البيع، لضمان توافر الأسطوانات بالكميات المطلوبة وبالسعر الرسمي المقرر، ومتابعة شكاوى المواطنين بشأن أي مخالفات أو تجاوزات بشكل فوري.

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