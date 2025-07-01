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أخبار مصر

وزير التموين يتابع مع المصرية لتجارة الجملة انتظام العمل وموقف توافر السلع بالمنافذ والمخازن

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا اليوم مع قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل وضمان توافر السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين بجودة مناسبة وبأسعار عادلة.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، واستعراض خطط العمل المستقبلية لتطوير مخازن الجملة والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، وذلك في إطار خطة وزارة التموين الشاملة لتحديث وتطوير كافة المنافذ التابعة لها بما يواكب احتياجات المواطنين ويرفع كفاءة منظومة تداول السلع.

 

واستعرض الوزير كذلك الموقف التنفيذي لضخ السلع بكافة فروع ومنافذ الشركة، وآليات الرقابة على المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى خطط التطوير لرفع كفاءة الأداء داخل الشركة. وشدد الوزير على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة لضمان انتظام الصرف التمويني وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

 

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية يعقدها وزير التموين مع رؤساء الشركات التابعة، بهدف المتابعة المستمرة وتعزيز كفاءة منظومة العمل التمويني.

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