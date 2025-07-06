الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المخابز بمركزي المنصورة وطلخا (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

اكتشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بيع العيش المدعم بسعر الحر ونقص وزن الرغيف والبيع وشدد على تكثيف الرقابة والتفتيش.


جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية، اليوم المفاجئة لعدد من المخابز بمدينة المنصورة وطلخا، للوقوف على انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المنتج ومدى الالتزام بالمعايير التموينية المقررة،  وأكد أن تلك الجولات تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخبز المدعوم

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول الخدمة المقدمة، مشددًا على أهمية توفير رغيف خبز مدعوم جيد وبالكميات المناسبة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين، وأنها تولي ملف الخبز اهتمامًا خاصًا لما له من صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

تحرير محاضر مخالفات لفرنين بالمنصورة بسبب نقص في وزن الرغيف

وخلال تفقد محافظ الدقهلية للمخابز ومتابعة أوزان الرغيف ومطابقته للمواصفات، وجه للمحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين، بتحرير محاضر مخالفات لعدد 2 فرن بالمنصورة بسبب نقص في وزن الرغيف وبيع الخبز المدعم بالسعر الحر.

استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية للمخابز،

كما أكد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية للمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفات تتعلق بالتلاعب في الأوزان أو جودة الخبز أو مواعيد التشغيل.

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الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة

 

كما شدد "مرزوق" على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز، حفاظًا على سلامة المواطنين، مؤكدًا أن أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لن يتم التهاون معه، واختتم جولته على المخابز بتأكيده أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة وتشمل كافة القطاعات الخدمية، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والشفافية في الأداء الحكومي.

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