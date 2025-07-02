الأربعاء 02 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتوقف أثناء جولته لإنقاذ مصابي حادث سير ببلقاس (صور)

محافظ الدقهلية بموقع
محافظ الدقهلية بموقع حادث في بلقاس، فيتو

تدخل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فور وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة نارية بمدينة بلقاس، وذلك أثناء جولته التفقدية بالمدينة.

جاء ذلك خلال جولته بشوارع بلقاس وفور مشاهدة الحادث، ترجل المحافظ من سيارته ووجَّه بسرعة استدعاء سيارة الإسعاف لإنقاذ المصابين، وحرص على البقاء بموقع الحادث لحين وصول الإسعاف واطمأن بنفسه على نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد المحافظ خلال تواجده أن أرواح المواطنين وسلامتهم أولوية قصوى، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد المرور  لتجنب مثل هذه الحوادث، وتأتي هذه اللفتة في اطار سلسلة من الجهود الميدانية التي يبذلها المحافظ لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين.

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