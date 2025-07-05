إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في الدقهلية

شهد طريق ميت غمر المنصورة انقلاب سيارة ميكروباص في أرض زراعية، وإصابة 14 شخصا وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

إصابة 14 شخصا بينهم طفل في حادث انقلاب ميكروباص

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب ميكروباص بإحدى الأراضي الزراعية، وإصابة 14 شخصا.

السرعة الزائدة وراء انقلاب الميكروباص

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين سقوط سيارة ميكروباص داخل أرض زراعية بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة فى يد السائق.

وعلي الفور هرعت 6 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتبين أن المصابين هم:

يوسف كمال مصطفى ابراهيم 18 سنة مقيم بلبيس ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- سيف جمال مصطفى ابراهيم 14 سنة مقيم بلبيس مصاب اشتباه كسر بالضلوع.

-تيم احمد محمد المنسي 4 سنوات مقيم ميت غمر مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

-ليلي السيد عبد الوهاب 50 سنة، مقيمة الزقازيق وتبين إصابتها باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع.

- أم هاشم حسين محمد 55 سنة، مقيمة منيا القمح وإصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

- عبير على فريد علي 50 سنة مقيمة ميت غمر وإصابة باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

- عبدالحميد حمدي محمد السيد 33 سنة، مقيم ابوحماد شرقيه مصابة بجرح بالساعد الايسر حوالي 20سم وكدمات بالجسم.

صفاء خليل حبيشه عطوة 50 سنة مقيمة بلبيس مصابه باشتباه كسر بالفقرات العنقية.

أيمن عماد مصطفى ابراهيم 27 سنة مقيم بلبيس ومصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر.

- حسن احمد كامل محمود 30 سنة مقيم بلبيس ومصاب بكدمات بالكتف الايمن.

- نجلاء أحمد إبراهيم 30 سنة مقيمة بلبيس ؛ مصابه كدمات بالصدر.

- دعاء احمد ابراهيم احمد 32 عاما مقيمة بلبيس مصابة كدمات بالوجه والقدم اليمني.

- أسماء محمد محمود 26 سنة مقيمة منيا القمح مصابة كدمات وسحجات بالجسم.

- كيان ابراهيم احمد عامان مقيمة منيا القمح كدمات بالجسم.

وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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