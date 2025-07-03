الخميس 03 يوليو 2025
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أخبار مصر

فندق ترانزيت مطار القاهرة الدولي يحقق أعلى معدل في الحجوزات

فنادق مطار القاهرة
فنادق مطار القاهرة

تحتفل شركة ميناء القاهرة الجوي بمرور عام على بدء التشغيل الفعلي لفندق الترانزيت بمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولي، والذي تم افتتاحه في 2 يونيو 2024، كأول فندق من نوعه داخل صالة السفر بعد نقطة التفتيش الأمنية، بهدف توفير تجربة إقامة مرنة ومتكاملة للمسافرين، لا سيما ركاب الترانزيت.

وخلال عامه الأول، حقق الفندق أداءً متميزًا وإيرادات فاقت التوقعات، في مؤشر واضح على الإقبال المتزايد من المسافرين على هذه الخدمة الجديدة وقد سجّل شهرا أغسطس 2024 ويونيو 2025 أعلى معدلات الأداء والحجوزات خلال العام.

وأكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الشركة القابضة تسعى وفق رؤية وزارة الطيران المدني لتحويل مطار القاهرة إلى محور مركزي لحركة المسافرين في المنطقة، وتحرص على توفير جميع سبل الراحة والرفاهية بما يعزز تجربة المسافر.

من جانبه، صرّح المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بأن النجاحات المحققة وإشادات المسافرين وشركات الطيران تؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات ضيافة متطورة داخل المطار، بما يواكب المعايير الدولية ويليق بمكانة مطار القاهرة كمطار إقليمي رائد.

جدير بالذكر أن الفندق، الواقع في الطابق الثاني من مبنى الركاب رقم (2)، بين صالتي السفر والوصول وبجوار الأسواق الحرة والمطاعم، يضم 11 غرفة فندقية مجهزة بأعلى المعايير، ويتيح الحجز لفترات قصيرة تبدأ من ثلاث ساعات، فضلًا عن تقديم خدمات استقبال وإشراف وتسكين، وخدمات غرف متواصلة على مدار الساعة، بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية للفنادق داخل المطارات ويلبي احتياجات الفئات المختلفة من الركاب.

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