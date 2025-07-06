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رياضة

عام على رحيل أحمد رفعت، قصة وفاة لاعب مودرن سبورت بعد أزمة صحية مفاجئة

احمد رفعت، فيتو
احمد رفعت، فيتو

تحل اليوم الأحد الذكرى السنوية الأولى لوفاة فقيد الكرة المصرية الراحل أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت والزمالك وإنبي والمصري السابق.

ذكرى وفاة أحمد رفعت

وتوفي أحمد رفعت في 6 من يوليو 2024 بعد صراع مع الأمراض التي نتجت عن سقوطه مغشيا عليه بأرض الملعب خلال مباراة الفريق والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز يوم 11 مارس 2024.

 

 

وأعلنت صفحة فيوتشر بـ"فيس بوك"، في السادسة صباح السبت الموافق 6 يوليو 2024 وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التي حدثت له يوم 11 مارس 2024.

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان". 

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