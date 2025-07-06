سقوط 20 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء، بسقوط 20 شهيدا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

وأوضح المصدر أن الـ20 شهيدا بينهم نساء وأطفال، سقطوا في غارتين إسرائيليتين على منزلين غربي مدينة غزة فجر اليوم.

واستشهد عدد من الفلسطينيين في سلسلة غارات إسرائيلية وقعت في مناطق عدة من قطاع غزة، تركزت شمال وشمال شرق مدينة غزة، وكذلك في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد وسائل إعلام فلسطينية في قطاع غزة استشهاد 20 فلسطيني على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة.

وأوضحت أنه إضافة إلى الشهداء والمصابين، تم تسجيل فقدان بعض الفلسطينيين جرّاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا يؤوي نازحين من عائلتيْ "أبو شكيان" و"سحويل" في الحي المذكور.

وسبق هذا القصف، غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي "الدرج" بمدينة غزة، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف مناطق حي "الزيتون" وحي "التفاح" شرق المدينة.

وقتل 3 فلسطينيين جرّاء قصف إسرائيلي استهدف خيمتين بمنطقة "المواصي" في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي المنطقة التي كثّف الجيش الإسرائيلي استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية.

بالتوازي مع ذلك، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة طالت مناطق في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وفي حي "التفاح" شرق مدينة غزة، وكذلك في "الحي السعودي" بمدينة رفح جنوب القطاع.

وشهد يوم السبت، عمليات قصف إسرائيلية أدت لمقتل 80 فلسطينيًا، وإصابة مئات آخرين في غارات استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.