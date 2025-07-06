الأحد 06 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترافات صادمة لربة منزل اقتحمت شقة جارتها وطعنتها بسلاح أبيض في السلام

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس ربة منزل لاتهامها باقتحام شقة جارتها والتعدي عليها بسلاح أبيض أمام أطفالها باستخدام سلاح أبيض بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وأكدت المتهمة أن أموال الجمعية السبب حيث اتهمت المجني عليها بسرقتها وهو الأمر الذي دفعهما للتشاجر وحاولت أن تأخذ أموالها بالقوة.

ربة منزل تعتدي على جارتها بالسلام

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام ربة منزل بالتعدي على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفر عن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام السلام مدينة السلام قسم شرطة السلام أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

القبض على ربة منزل بتهمة التعدي علي جارتها بسلاح أبيض في السلام

تفاصيل 3 ساعات قضاها أحمد السقا في النيابة بتهمة التعدي على مها الصغير

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

جارسيا ينفرد بإنجاز استثنائي في كأس العالم للأندية

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مفاجأة جديدة عن اللحظات الأخيرة في حياة أحمد عامر

الليمون بـ 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

3 شروط من المقاومة الفلسطينية لإتمام صفقة تبادل الأسرى

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 6 يوليو 2025 في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1178 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، الموز يبدأ من 17 جنيهًا في سوق العبور

الجمبري بـ 400 جنيه، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الناجي الوحيد يروي تفاصيل مثيرة عن حادث الإقليمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يقال عند المرور على مقابر المسلمين؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية