اعترافات صادمة لربة منزل اقتحمت شقة جارتها وطعنتها بسلاح أبيض في السلام

أمرت نيابة السلام بحبس ربة منزل لاتهامها باقتحام شقة جارتها والتعدي عليها بسلاح أبيض أمام أطفالها باستخدام سلاح أبيض بمدينة السلام بسبب خلافات الجيرة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت المتهمة أن أموال الجمعية السبب حيث اتهمت المجني عليها بسرقتها وهو الأمر الذي دفعهما للتشاجر وحاولت أن تأخذ أموالها بالقوة.

ربة منزل تعتدي على جارتها بالسلام

وكان قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام ربة منزل بالتعدي على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفر عن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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