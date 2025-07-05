السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

القبض على ربة منزل بتهمة التعدي علي جارتها بسلاح أبيض في السلام

ضبط ربة منزل، فيتو
ضبط ربة منزل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي ربة منزل، لقيامها بالتعدى علي جارتها أمام أطفالها بأستخدام سلاح أبيض بمدينة السلام.

 

ربة منزل تعتدي على جارتها بالسلام

تلقي قسم شرطة السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي، يفيد بقيام ربة منزل بالتعدي على جارتها باستخدام سلاح أبيض بمنطقة النهضة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن خلافات مالية نشبت بين المتهمة (ربة منزل – في العقد الرابع من العمر) والمجني عليها، أسفرعن مشاجرات متكررة، قامت على إثرها المتهمة بكسر باب شقة جارتها واقتحامها عنوة، واعتدت عليها أمام أبنائها مستخدمة سلاح أبيض (مطواة).

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اقتيادها الى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ربة منزل تعتدي على جارتها بالسلام ربة منزل تعتدي على جارتها السلام مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مدينة السلام

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