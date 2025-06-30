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حوادث

النيابة تطلب التحريات حول إصابة سائق علي يد راكب في المرج

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت  نيابة المرج بسرعة إجراء التحريات حول مشاجرة نشبت بين سائق سيارة ميكروباص وراكب بسبب خلافهما حول دفع الأجرة، حيث أقدم كل منهما على التعدي على الآخر مما أسفر عن إصابة الأول بجروح قطعية وعاهة مستديمة.


تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين سائق واحد الركاب في المنطقة واصابة احدهما  ، وعلي الفور انتقلت قوة امنية الي مكان البلاغ وبالفحص تبين ان خلافا نشب بين الاول والثاني بسبب الاجرة.

وكشفت التحريات أن الراكب اعترض علي الاجرة فنشبت بينه وبين السائق مشادة كلامية تطورت الي مشاجرة استعان فيها الاول باخرين وابرحوا الاخير ضربا موسعا وطعنوه بسلاح ابيض فاصابوه بعاهة مستديمة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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