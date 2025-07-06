الأعلى للجامعات يصدر دليل الطالب لاختبارات القدرات 2025 (صور)

تنسيق الجامعات 2025.. نشر المجلس الأعلى للجامعات دليل الطالب للتعرف على تفاصيل أداء اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك في تنسيق الجامعات 2025.

دليل الطالب لاختبارات القدرات

ويشتمل دليل الطالب لاختبارات القدرات على جميع القواعد والشروط والتفاصيل بدءًا من كيفية التقديم وحتى الانتهاء من الاختبار والاستعلام عن النتيجة علي موقع التنسيق الإلكتروني.

دليل الطالب لاختبارات القدرات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك حرصًا على مصلحة أبنائنا طلاب شهادة الثانوية العامة هذا العام الراغبين في التقدم لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

ويمكن للطلاب الاطلاع على دليل الطالب لأداء اختبارات من هنا.

دليل الطالب لاختبارات القدرات

موعد انطلاق اختبارات القدرات 2025

وتتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" في الفترة من يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 حتى يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025.

دليل الطالب لاختبارات القدرات

كليات تتطلب اجتياز اختبارات القدرات 2025

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي: كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور)، وكلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات علوم الرياضة.

دليل الطالب لاختبارات القدرات

ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت من هنا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن حصيلة مقابل اختبارات القدرات عن كل طالب تبلغ 800 جنيه فقط، لتغطية مصاريف بناء الاختبارات الإلكترونية التي تعتمد على أساتذة متخصصين بالإضافة إلى مكافآت تسيير الامتحانات من إدخال بيانات لبنك الأسئلة ومراجعة وإصدار اختبارات وطباعة وتغليف وتسليم ومتابعة طوال فترة الامتحانات، والصرف على بدل الانتقال والإقامة للجان المتابعة، وشراء واستخدام البرنامج الخاص ببنك الأسئلة.

وتوزع حصيلة رسوم اختبارات القدرات بنسبة 70 في المائة للكلية، و30 في المائة حصة المجلس الأعلى للجامعات، وهذه الحصص بعد خصم الاستقطاعات الوجوبية المنصوص عليها.

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن سداد قيمة الاختبار يتم عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

ونبهت بأنه لا يعتد بأي وسيلة أخرى للسداد ولا يتم الحصول على موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

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