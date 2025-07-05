بسبب ترامب، إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد

أعلن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، تشكيل حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، في خطوة مفاجئة قد تعيد رسم الخريطة السياسية في الولايات المتحدة.

وأكد إيلون ماسك أن هدفه الأساسي من إطلاق الحزب السياسي، هو إعادة الحرية للشعب الأمريكي، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

رسالة ماسك: كفى قيودًا على الحريات

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: لقد حان الوقت لنستعيد أمريكا، أعلن اليوم تأسيس حزب أمريكا، ليعيد إليكم الحرية، وينهي عقودًا من الفساد والرقابة والتضليل.

حزب أمريكا..توجها يمينية أم رؤية مستقل؟

لم يكشف ماسك بعد عن الخطوط الإيدولوجية التفصيلية للحزب، إلا أن بعض المراقبين يعتبرون هذه الخطوة امتدادا لمواقفه الأخيرة التي عبر فيها عن رفضه للرقابة الرقمية واحتكارات الدولة والنخب السياسية التقليدية.

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