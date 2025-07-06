أحمد فهمي: كان حلمي أشتغل مع السقا والحمد لله حصل

أعلن الفنان أحمد فهمي عن طبيعة علاقته بالنجم أحمد السقا، وكواليس مشواره الفني وبعض الجوانب من حياته الشخصية

وقال أحمد فهمي خلال لقائه ببرنامج “الحكاية”، تقديم الإعلامي عمرو أديب: “السقا أطيب وأجدع واحد ممكن تتعامل معاه في حياتك وبيتعامل في اللوكيشن على أنه أصغر ممثل في الفيلم، وكان حلمي أشتغل معاه في يوم الأيام والحمد لله حصلت”.

وأضاف: بشكر هيئة الترفيه السعودية لأنهم السبب الرئيسي في تقديم فيلم أحمد وأحمد والمستشار تركي آل الشيخ أعلن عن العمل قبل الكتابة والحمد لله قدرنا نقدم الفيلم، وكنت بفكر أنا والسقا في أننا نعمل مشروع مع بعض منذ 2014.

واستكمل أحمد فهمي: "كنا بنصور مشهد والمفروض أننا بنطلع على سقالة لاقيت أحمد السقا طالع على العمارة من بره وهو محترف أكشن".

فيلم أحمد وأحمد بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، جيهان الشماشرجي، رشدي الشامي، ومن تأليف أحمد درويش وإخراج أحمد نادر جلال، ودارت الأحداث حول عودة أحمد إلى مصر للاستقرار بعد سنوات من الغربة، ولكن سريعًا تتعطل خططه حينما يُصاب عمه أحمد في حادث غامض ويفقد الذاكرة، ويكتشف سر عمه الصادم بزعامته لإمبراطورية إجرامية خطيرة.

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