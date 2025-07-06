بعد تألقه مع الهضبة، تامر حسين يتعاون مع العسيلي في 3 أغانٍ من ألبومه الجديد

يستعد الفنان محمود العسيلي خلال الفترة المقبلة، لطرح ألبومه الجديد والذي يتضمن 9 أغانٍ ويأتي ذلك بعد آخر ألبوماته زعلان مني يا شتا ليه.

ألبوم محمود العسيلي الجديد

ويتعاون العسيلي مع الشاعر تامر حسين، بألبونه الجديد في 3 أغانٍ وهما أظهر يلا بلا، سلام سلام، ضلمةً ضلمة.

ومن ناحية أخرى، كان المطرب محمود العسيلي، قد قال: أنا سعيد بشكل كبير بنجاح آخر ألبوماتي “زعلان مني يا شتا ليه”، مشيرا إلى أن نجاح الألبوم ونجاح أعماله في رمضان الماضي حمسته للعمل بشكل أكبر وأكبر خلال فصل الصيف.

وأضاف العسيلي خلال لقاء سابق مع “فيتو”: معروف أن عسيلي بتاع أغاني الصيف، ومش هخيب ظنهم بإذن الله، والفترة اللي جاية كلها هقدم فرفشة، وبعد ما الصيف يخلص هرجع للدراما.

وأكد العسيلي أنه قام بتغيير لونه الغنائي أكثر من مرة حيث قدم سابقا الطابع الشعبي في أغانيه مثل أغنية "سمع هس"، مضيفا: غنيت مع شيبة والليثي، مشيرا إلى أنه يحضر أعمالا جديدة خلال الفترة المقبلة.

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