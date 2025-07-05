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ثقافة وفنون

محمد علي رزق بعد القبض على أحمد مجدي في "فات الميعاد": مسعد أخويا بريء

محمد علي رزق، فيتو
محمد علي رزق، فيتو

علق الفنان محمد علي رزق بسخرية على القبض على الفنان أحمد مجدي ضمن أحداث مسلسل "فات الميعاد"، حيث يجسد الأخير شخصية “مسعد” المتورط في أعمال مشبوهة. 

ونشر رزق تعليقًا طريفًا عبر حسابه على “فيس بوك”، قائلًا: “بسم الله الرحمن الرحيم.. مسعد أخويا بريء”، في إشارة ساخرة إلى تضامنه مع شقيقه في المسلسل رغم تورطه الواضح.

وكانت الحلقة 17 من مسلسل فات الميعاد قد شهدت القبض على مسعد من قبل الشرطة بعد مراقبة سيارة النقل التي تحمل أدوية من المصنع الذي يعمل به والتي يحصل عليها مسعد ويقوم بالتصرف فيها بطريقة غير مشروعة.

مسلسل فات الميعاد 

"فات الميعاد" هو مسلسل درامي اجتماعي يتكون من 30 حلقة، تدور أحداثه حول قصة تبدأ بطلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب استحالة استمرار الحياة بينهما، لكن هذا الطلب البسيط يتحول تدريجيًا إلى كرة ثلج تكبر وتتسبب في سلسلة من الصراعات والتطورات التي تؤثر على جميع الشخصيات. مع كل حلقة، تنكشف أسرار خفية وتتعرض الشخصيات لاختبارات تكشف عن جوانب لم تكن معروفة حتى لهم أنفسهم، في إطار يمزج بين الحب والرومانسية والصراعات الداخلية، التي تظهر الشجاعة أحيانًا، والخوف والتردد أحيانًا أخرى.

العمل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور.

مسلسل "فات الميعاد" من إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.

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أحمد مجدى الفنان أحمد مجدي الفنان محمد علي رزق محمد علي رزق مسلسل فات الميعاد

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