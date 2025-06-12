الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

العسيلي يحيي حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

حفل زفاف منة القيعي،
حفل زفاف منة القيعي، فيتو

أحيا المطرب محمود العسيلي حفل زفاف الشاعرة منة القيعي والفنان يوسف حشيش المقام حاليا بحضور العائلة والأصدقاء.

 

حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش 

 وقدم محمود العسيلي، خلال حفل زفاف  منة القيعي ويوسف حشيش عددا من أغانيه الرومانسية وسط تفاعل الحضور.

وأطلت منة عدلي القيعي بفستان أنيق، وصففت شعرها بشكل عصرى، فيما طل يوسف حشيش ببدلة جذابة باللونين الأبيض والأسود.

كانت منة عدلي القيعي أعلنت خطبتها في منتصف سبتمبر الماضي، ونشرت صورا من قراءة الفاتحة، وكتبت منة عدلي القيعي تعليقا على الصور: "وطنط تبقى حماتي" وهي من كلمات مهرجان "إخواتي".

وحققت منة عدلي القيعي في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها منها "الغزالة رايقة" و"اليوم الحلو" و"قلبي يا محتاس" وسيرينا يا دنيا" وغيرها من الأغنيات.

 

كما شارك الفنان يوسف حشيش في مسلسل "الحشاشين" و"صلة رحم" في رمضان 2024.

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زفاف منة القيعي حفل زفاف منة القيعي و يوسف حشيش يوسف حشيش

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