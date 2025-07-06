الأحد 06 يوليو 2025
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال: التعديلات التي أجرتها حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى ليست مقبولة

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية، أن التعديلات التي أجرتها حماس على مقترح صفقة تبادل الأسرى ليست مقبولة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن التقديرات داخل المؤسسة السياسية والأمنية تشير إلى أن شروط حركة حماس في مفاوضات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى لا تُعد عقبة كبيرة في هذه المرحلة، ما يفتح المجال أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل خلال أيام.

تفاؤل حذر في إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى وحرب غزة

وأشارت التقديرات إلى وجود تفاؤل حذر داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مدعومًا بتقدم في الوساطة الإقليمية والدولية، لا سيما من جانب مصر وقطر، ما يعزز من احتمالات حدوث تقدم  حقيقي في المفاوضات.

تسهيلات وتنازلات متبادلة

وتشير المعلومات إلى أن الجانبين أظهرا مرونة نسبية، مع استعداد إسرائيل لبحث بنود تتعلق بوقف إطلاق النار طويل الأمد وتوسيع المساعدات الإنسانية، في مقابل مطالب حماس بالإفراج عن أسرى محددين وضمانات بعدم استهداف قياداتها.

محادثات مكثفة في القاهرة والدوحة

وتتواصل الاجتماعات غير المعلنة في كل من القاهرة والدوحة، بمشاركة وفود أمنية رفيعة من الطرفين، وسط ضغوط أمريكية لتسريع الوصول إلى حل قبل اتساع رقعة التصعيد.

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