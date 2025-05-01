الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الولجة شمال غربي بيت لحم

الضفة، فيتو
الضفة، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، باقتحام قوات الاحتلال بلدة الولجة شمال غربي بيت لحم بالضفة الغربية.

قوانين فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير الأسبوع الماضي، إن نوابًا بالكنيست من الائتلاف الحاكم قدموا مشاريع قوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وكانت السلطات الإسرائيلية منعت، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، صعَّد جيش الاحتلال  الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 952 فلسطينيًّا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 16 ألفًا و400 مواطن وفق معطيات فلسطينية.

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